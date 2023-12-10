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Spor
TRT HABER/AA/İHA 10.12.2023 19:30

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
[Fotograf: AA]

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf, Trabzonspor oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor ataklarına kaleci Nita izin vermemişti.

İkinci yarıya etkili başlayan bordo-mavili ekip, 48, 76. dakikalarda Trezeguet ve 59. dakikada Bakasetas golleriyle galibiyeti elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gaziantep’in tek golünü ise 80. dakikada serbest vuruştan Denis Draguş kaydetti.

Avcı’nın öğrencileri, 15. hafta sonunda 8. galibiyetini alırken tekrar çıkışa geçti.

26 puanlı Trabzonspor, averaj farkı ile 4. sıraya yükselmiş oldu.

Gaziantep FK ise ligdeki 10 mağlubiyeti almış oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 15 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol altına aldı.

16. dakikada Trabzonspor'un Bakasetas ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortaya arkada direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çizgiden çıkardı.

34. dakikada Markovic'in ceza sahasına pasında meşin yuvarlakla buluşan Dragus'un sol çaprazdan çektiği şut üstten auta çıktı.

36. dakikada Visca'nın sağ kanatta rakibini çalımladıktan sonra attığı pasla buluşan Trezeguet'in şutunu kaleci Nita kurtardı.

39. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

44. dakikada Visca'nın ortasında kale önünde Onuachu'nun şutu kaleci Nita'da kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL - 48. dakikada Visca'nın sağ kanatta ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top savunmadan sekti, boşta kalan meşin yuvarlağı Trezeguet tamamladı. 0-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

51. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ortasında Onuachu'nun arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

GOL - 58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakesetas'ın yerden sol alt köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

62. dakikada Dragus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Maxim'in şutu Uğurcan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 76. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita uzaklaştırdı, dönen topu Trezeguet filelere yolladı. 3-0

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 79. dakikada Dragus'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kalenin sol köşesinden ağlara gitti. 3-1

Trabzonspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskhellaç, N'koulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Ogün Özçiçek, Janio Bikel (Marko Jevtovic dk. 58), Oğulcan Çağlayan (Jose Brayan Riascos dk. 65), Lazar Markovic, Maxim (İlker Karakaş dk. 65), Denis Dragus

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir (Dimitrios Kourmpelis dk. 87), Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet (Fountas dk. 90), Visca (Bardhi 87), Onuachu (Enis Destan dk. 74)

Goller: Dragus (dk. 79) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 48 ve 76), Bakasetas (dk. 58) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Mendy, Enis Destan (Trabzonspor)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

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