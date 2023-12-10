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Spor
TRT HABER/AA 10.12.2023 15:25

Kayserispor zirve takibini kayıpsız sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Kayserispor zirve takibini kayıpsız sürdürdü
[Fotograf: DHA]

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti.

Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 61. dakikada Mame Thiam ve 90. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Ligde 8. galibiyetini alan Kayseri ekibi, 29 puana yükselerek 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor’un 15. hafta sonunda 8 galibiyeti 5 beraberliği ve 2 mağlubiyeti buluyor.

Pendikspor ise ligdeki 8. mağlubiyetini alırken 13 puanla 19. sıraya geriledi. İstanbul ekibinin 15. hafta sonunda 3 galibiyeti 4 beraberliği ve 8 mağlubiyeti buluyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI 

9. dakikada sağ kanattan aldığı pasla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Sequeira’nın şutunda kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

22. dakikada Midstsjö’nün savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Erencan’ın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan ceza sahası çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşta Midstsjö, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bilal köşeye giden topun sahibi oldu.

40 dakikada sağ kanattan çizgiye sokulan Karimi’nin ceza sahasına gönderdiği pasta Boa Morte, gol çizgisine yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

45. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Thiam dokunamayınca defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu gerçekleştiremeyince önce kaleci Bilal, daha sonra savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

58. dakikada Ramazan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Hosseini’nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 61. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Boa Morte topu kafayla Thiam’ın önüne indirdi. Thiam, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL - 90. dakikada Hasan Ali, sol kanattan getirdiği topu müsait durumdaki Bahoken’e çıkardı. Önünü boşaltan Bahoken, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Karşılaşma Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor: Bilal, Gökhan (Jeanvier dk. 46), Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte (Ackah dk. 90), Ramazan (Kartal dk. 72), Kemen (Bahoken dk. 84), Cardoso (Mane dk. 72), Thiam

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan (Romero (dk. 69), Lusamba, Thuram (Hassan dk. 69), Erencan (Kappel dk. 69), Halil (Çekiçi dk. 86)

Goller: Thiam (dk. 61), Bahoken (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kart: Welinton (Pendikspor)

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadı

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

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