Başakşehir nefes aldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetti.

Başakşehir, tek golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mehdi Abeid kaydetti.

Karşılaşmanın normal süresi tamamlanmışken Hatay ekibi penaltı kazandı, beraberlik şansına Başakşehir kalecisi Volkan Babacan izin vermedi.

RAMS Başakşehir, 15 puanla ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. 15. hafta sonunda 4. galibiyetini alan İstanbul ekibinin 3 beraberliği ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligdeki 5. mağlubiyeti aldı. 15. hafta sonunda 18 puanı bulunan Hatay ekibi, 10. sıradaki yerini korudu.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada ceza yayı sağ tarafından Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek’in kale önüne yerden çevirdi. Altıpas içerisinde Abeid’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

[Fotoğraf: İHA]

21. dakikada ceza yayı gerisinden Ömer Faruk Beyez’ın kullandığı serbest vuruşta, yaptığı ortada penaltı noktası sağ tarafında Burak Bekaroğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

27. dakikada Duarte’nin çıkarken kaptırdığı topta araya giren Dadashov, topa birlikte ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta penaltı noktası sağ tarafında Strandberg’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada sol tarafta Lima ile verkaçı sonrası topla birlikte ceza yayı gerisine kadar ilerleyen Figueiredo’nun yaptığı vuruşta kaleci Erce’nin ayağıyla müdahalesi sonucu meşin yuvarlak sağ taraftan taça çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

52. dakikada Burak Bekaroğlu’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Strandberg, penaltı noktası sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

58. dakikada Pelkas’ın ceza yayı üzerinden attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada ceza yayı gerisi sağ tarafından Görkem Sağlam’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafında iyi yükselen Burak Bekaroğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

67. dakikada topla birlikte ceza yayı sol tarafından ceza sahası giren Figueiredo’nun içeri çevirdiği topta arka direkte Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

90+4. dakikada ceza sahasına yapılan ortada sol tarafta Opoku'nun müdahalesiyle Hodzic yerde kaldı. Pozisyon devamında hakem Burak Şeker VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi ve Opoku'yu ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı.

90+9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dadashov, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Ousseynou Ba dk. 72), Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Onur Ergün dk. 46), Deniz Türüç, Pelkas (Emirhan İlkan dk. 71), Abeid (Karzev dk. 85), Figueiredo (Cemali Sertel dk. 90+2), Piatek

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir (Fernandes dk. 65), Burak Bekaroğlu (Maksimovic dk. 85), Massanga (Görkem Sağlam dk. 46), Strandberg, Dele-Bashiru (Aabid dk. 85), Ömer Faruk Beyaz (Hodzic dk. 65), Rivas, Dadashov



Gol: Abeid (dk. 12) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Opoku (dk. 90+8)

Sarı kartlar: Rivas, Erce Kardeşler (Hatayspor), Çağdaş Atan, Volkan Babacan (Başakşehir)

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp