Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ekibin mücadelesinin ardından 2021 sezonunda Süper Lig'de yarışacak takımlar belirlendi.

Erkeklerde Mardin Atletizm ve Jandarmagücü, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Mardin Atletizm üst lige yükseldi.

Kadınlarda 20 yarışmanın 14'ünü kürsüde tamamlayıp, sekizini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 164 puanla şampiyon olurken, Mardin Atletizm 134 puan topladı.

Erkeklerde ise beş yarışmada birincilik elde eden Mardin Atletizm 245.5, Jandarmagücü ise 224 puanla yarışları tamamladı.