Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.



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