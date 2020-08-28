Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 28, 2020
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Etiketler: Trabzonspor koronavirüsSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:15
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