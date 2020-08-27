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Antalyaspor'da koronavirüs vakası
Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."
Etiketler: Antalyaspor koronavirüs testi pozitif vakaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:59
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