Galatasaray Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan testler sonucu 1 oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 25 Ağustos Salı günü yapılan COVID-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."