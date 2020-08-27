Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda COVID-19 vakası
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan testler sonucu 1 oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 25 Ağustos Salı günü yapılan COVID-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."
Etiketler: Galatasaray basketbolSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
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