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Akhisarspor'da 5 futbolcu COVID-19'a yakalandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 5 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Akhisarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan testler sonucu 1 oyuncunun daha COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Toplam 5 futbolcunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 akhisarsporSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:31
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