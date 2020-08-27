Akhisarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan testler sonucu 1 oyuncunun daha COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Toplam 5 futbolcunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.