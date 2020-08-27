TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre ilk yarının fikstürü şöyle:
1. hafta
Osmanlıspor-Eskişehirspor
Boluspor-Ankara Keçiörengücü
Menemenspor-Altınordu
Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Akhisarspor-Tuzlaspor
Altay-Yılport Samsunspor
Bursaspor-Adana Demirspor
Adanaspor-İstanbulspor
Balıkesirspor-Giresunspor
2. hafta
Yılport Samsunspor-Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor
Eskişehirspor-Adanaspor
Altınordu-Bursaspor
Adana Demirspor-Boluspor
Giresunspor-Menemenspor
İstanbulspor-Altay
Tuzlaspor-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor
3. hafta
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
Altay-Eskişehirspor
Boluspor-Altınordu
Akhisarspor-Balıkesirspor
Menemenspor-Tuzlaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Giresunspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
4. hafta
Adana Demirspor-Adanaspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Altınordu-Osmanlıspor
Tuzlaspor-Bursaspor
Giresunspor-Boluspor
Ankara Keçiörengücü-Altay
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Balıkesirspor-Menemenspor
Yılport Samsunspor-Akhisarspor
5. hafta
Adanaspor-Altınordu
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
Akhisarspor-Menemen Spor
Bursaspor-Balıkesirspor
Boluspor-Tuzlaspor
Altay-Adana Demirspor
Osmanlıspor-Giresunspor
Yılport Samsunspor-İstanbulspor
6. hafta
Giresunspor-Adanaspor
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Menemen Spor-Bursaspor
Balıkesirspor-Boluspor
Eskişehirspor-Yılport Samsunspor
Altınordu-Altay
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor-Akhisarspor
Tuzlaspor-Osmanlıspor
7. hafta
Ümraniyespor-Altınordu
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü
İstanbulspor-Eskişehirspor
Boluspor-Menemenspor
Adanaspor-Tuzlaspor
Osmanlıspor-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor
Akhisarspor-Bursaspor
Altay-Giresunspor
8. hafta
Giresunspor-Ümraniyespor
Balıkesirspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor
Adana Demirspor-Yılport Samsunspor
Bursaspor-Boluspor
Tuzlaspor-Altay
Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Eskişehirspor-Akhisarspor
Menemenspor-Osmanlıspor
9. hafta
Yılport Samsunspor-Altınordu
Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü
Altay-Balıkesirspor
Adanaspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Tuzlaspor
Akhisarspor-Boluspor
Osmanlıspor-Bursaspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor
10. hafta
BalıkesirsporÜmraniyespor
Altınordu-İstanbulspor
Bursaspor-Adanaspor
Menemenspor-Altay
Giresunspor-Yılport Samsunspor
Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor
Boluspor-Osmanlıspor
11. hafta
Eskişehirspor-Altınordu
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor
Yılport Samsunspor-Tuzlaspor
Ümraniyespor-Menemenspor
Adanaspor-Boluspor
Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor
Altay-Bursaspor
Akhisarspor-Osmanlıspor
İstanbulspor-Giresunspor
12. hafta
Bursaspor-Ümraniyespor
Osmanlıspor-Adanaspor
Tuzlaspor-İstanbulspor
Boluspor-Altay
Balıkesirspor-Yılport Samsunspor
Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor-Akhisarspor
Altınordu-Ankara Keçiörengücü
Giresunspor-Eskişehirspor
13. hafta
Adana Demirspor-Altınordu
İstanbulspor-Balıkesirspor
Yılport Samsunspor-Menemenspor
Eskişehirspor-Tuzlaspor
Ümraniyespor-Boluspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor
Akhisarspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Giresunspor
Altay-Osmanlıspor
14. hafta
Osmanlıspor-Ümraniyespor
Menemenspor-İstanbulspor
Bursaspor-Yılport Samsunspor
Giresunspor-Adana Demirspor
Adanaspor-Altay
Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Altınordu-Akhisarspor
Balıkesirspor-Eskişehirspor
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
15. hafta
Altay-Akhisarspor
Giresunspor-Altınordu
Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor
Eskişehirspor-Menemenspor
Adana Demirspor-Tuzlaspor
İstanbulspor-Bursaspor
Yılport Samsunspor-Boluspor
Ümraniyespor-Adanaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor
16. hafta
Altay-Ümraniyespor
Akhisarspor-Giresunspor
Boluspor-İstanbulspor
Osmanlıspor-Yılport Samsunspor
Balıkesirspor-Adana Demirspor
Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor
Tuzlaspor-Altınordu
Menemenspor-Ankara Keçiörengücü
Bursaspor-Eskişehirspor
17. hafta
Ümraniyespor-Akhisarspor
Altınordu-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay
Giresunspor-Tuzlaspor
Adana Demirspor-Menemenspor
Ankara Keçiörengücü-Bursaspor
Eskişehirspor-Boluspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor
İstanbulspor-Osmanlıspor
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