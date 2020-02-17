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Tottenham-Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şampiyonlar Ligi'nde 19 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak Tottenham - Leipzig karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.
Etiketler: futbol maç cüneyt çakır UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham LeipzigSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
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