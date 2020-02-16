İtalya'nın başkenti Roma'daki şampiyonada serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Süleyman Karadeniz, müsabakanın ardından açıklamada bulundu.

"Türkiye'ye armağan ediyorum. Bu madalyayı, özellikle Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere, Van’da çığ altında kalanlara ve Suriye’deki şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum. Onların yüreklerine bir nebze de olsa su serpmiş olmak istiyorum."

Müsabakaya da değinen Süleyman Karadeniz, "Biraz güçlü bir rakiple güreştim. Üst tarafı biraz daha güçlüydü bana göre. O yüzden pek tekli oyuna giriş yapamadım." ifadelerini kullandı.

"Hedefim olimpiyatlarda da madalya almak"

Milli güreşçi, madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

"İlk madalyam altın olduğu için daha çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlarda da madalya almak ve olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya almak. Spora destek olan Cumhurbaşkanı'mız, Spor Bakanı'mız, Güreş Federasyonu Başkanı'mız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."