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Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.
Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.
Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 22:39
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