Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, ligdeki son 6 maçında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yendi.

Puanını 42'e çıkaran Galatasaray, 22. haftayı bir maçı ertelenen lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde üçüncü sırada kapattı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısını 10 puan gerisinde kapattığı Demir Grup Sivasspor'un averajla önüne geçti.

Fenerbahçe derbisine moralli gidecek

Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara yükselen Galatasaray, 23. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça moralli çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 4 puan önünde bulunduğu ve 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de resmi maçlarda yenemediği rakibi karşısındaki uzun süreli galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Adem Büyük gol sayısını 10'a çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında renklerine dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde 6. kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada da topu filelerle buluşturan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez bu kulvarda üst üste 4 maçta gol atmayı başardı.

Adem Büyük, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bir gol kaydetmişti.

Falcao 81. dakikada oyuna girdi

Galatasaray'da sakatlığı geçen Radamel Falcao, yedek başladığı maçın son bölümünde oyuna girdi.

Süper Lig'de 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Falcao, 81. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil edildi.

Lemina sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, maçın son anında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan Lemina, 90. dakikada yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.

Yeni Malatyaspor lenine verilen penaltı VAR'la iptal edildi

Karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda iptal edildi.

Maçın 57. dakikasında sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Thievy Bifouma, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

Konuk takımda Vidar Örn Kjartansson penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti.

Yeni Malatyaspor, galibiyeti unuttu

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-siyahlı takım, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Malatya ekibi, üçüncü sezonunu geçirdiği ligde Galatasaray ile deplasmanda oynadığı 3. maçından da puansız ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı 36 bin 553 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.