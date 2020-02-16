Galatasaray, Adem Büyük'ün 43. dakikada kullandığı penaltı atışıyla 1-0 öne geçti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı.

Ligde bir maçı eksik BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Fernando Muslera son anda topu kornere çeldi.

9. dakikada hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru ceza alanına girerek yerden pas verdi. Teenage Hadebe'den seken topu tekrar önünde bulan Henry Onyekuru'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Seri'nin paslaşarak kullandığı faulde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük'ün plase vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Farnolle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Adem Büyük'ün sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ 57. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma, Donk ile ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünde pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsaytta meşin yuvarlağı aldığı belirlendi ve penaltı iptal edildi.

64. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Donk'un kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde altıpas içi sağ çaprazda Adem Büyük'ün vurduğu meşin yuvarlak auta gitti.

68. dakikada soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Bifouma'nın çevirdiği topa altıpas gerisinde uygun durumdaki Umut Bulut vurdu. Savunmada Marcao'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

78. dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Bifouma, bekletmeden vurduğu topu yandan auta attı.

84. dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun sol çaprazdan vurduğu top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti.

86. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde buluşan Falcao'nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Şener (Dk. 46 Martin Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina (Dk. 90 Ahmet Çalık), Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem (Dk. 81 Radamel Falcao)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Chebake, Hafez, Hadebe, Acquah (Dk. 71 Mitchell Donald), Walter (Dk. 90 Erkan Kaş), Gökhan Töre (Dk. 46 Vidar Kjartansson), Robin Yalçın, Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 20 Sofiane Feghouli, Dk. 49 Marcao (Galatasaray) Dk. 13 Afriyie Acquah, Dk. 20 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor)