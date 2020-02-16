Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen turnuvada, kızlarda Elif Naz Hayber, erkeklerde ise Erin Yalçın ve Kerem Ali Aktaş bronz madalyaya uzandı.

Organizasyonda dün 14 yaş altı epe kategorisinde Dalya Kıyıcı bronz, 12 yaş altı epede Burak Bora Altaç gümüş, Kuzey Bakırsoy ve Yasemin Toktaş bronz madalya elde etmişti.