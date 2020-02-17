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Trump, Daytona 500 yarışlarının startını verdi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katıldı. Trump, başkanlık konvoyu ile pistte tur attı, ardından ilk yarışı başlattı.
ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.
Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.
Trump, yarışların açılışına katılan 2. ABD Başkanı oldu
Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.
[Fotoğraf: Reuters]
Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.
Etiketler: abd Donald Trump Daytona 500 araba yarışıSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 02:27
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