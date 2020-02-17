Bahçeşehir Üniversitesi Global Eğitim ağının Birleşik Krallık’taki üyesi MLA College, Britanya Basketbol Ligi takımlarından Plymouth Raiders’ın yatırım ortağı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Global Eğitim Ağı Başkanı Enver Yücel, spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Yücel, "Eğitim deyince, kültür deyince spordan sanattan ayrı düşünemeyiz. Bizim de sporun, sanatın içinde olmamız lazım. Onun için Plymouth Raiders kulübü ile tanışmak bizim için çok önemli bir düşünce oldu. Ben bu birlikteliğin çok iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Plymouth Raiders Başkanı Richard Mollard, yatırımı "Kulüp açısından, her taraftarı heyecanlandıran tarihi bir an" olarak değerlendirdi.

Plymouth Raiders 1983 yılında kuruldu ve 2004 yılından bu yana Britanya Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor. Plymouth Raiders, Lig'de 10. sırada yer alıyor.