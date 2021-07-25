Tokyo 2020'de tekvandoda bronz madalya sevinci
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporu Hakan Reçber ve antrenörü Servet Tazegül, elde edilen büyük başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hakan Reçber, bronz madalya mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakan, önünde bir olimpiyat daha olduğunu kaydetti.
Antrenör Servet Tazegül: Hedefimiz altın almaktı, en kötü gümüş istiyorduk
Tekvandoda daha önceki olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya getiren ve Hakan Reçber'in antrenörü olarak bu sevinci bir kez daha yaşayan Servet Tazegül ise çok mutlu olduklarını vurguladı.
"Hedeflerimiz altın almaktı, en kötü gümüş istiyorduk. Bronz madalyada takılı kaldık. 2024'te daha iyi çalışıp kürsünün en üstünde yer almayı istiyoruz."
Tazegül, bir sonraki olimpiyat oyunlarında daha fazla madalyayı hedefleyeceklerini belirtti.
"2016'da sporu bıraktıktan sonra 2020'de kendi sıkletimde sporcu yetiştirip olimpiyattan madalyayla dönmek ayrı gurur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."
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