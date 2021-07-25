Hakan Reçber, bronz madalya mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakan, önünde bir olimpiyat daha olduğunu kaydetti.

"Bu benim için büyük gurur. Servet Tazegül hocamızdan sonra altın madalya olmasa da bronz madalya kazandırdım. Orada altın almak istiyorum. Ülkemiz adına Tokyo 2020'de ilk madalyayı aldığım için mutluyum. Umarım her branşta Türk sporcular mutluluk yaşar."

Antrenör Servet Tazegül: Hedefimiz altın almaktı, en kötü gümüş istiyorduk

Tekvandoda daha önceki olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya getiren ve Hakan Reçber'in antrenörü olarak bu sevinci bir kez daha yaşayan Servet Tazegül ise çok mutlu olduklarını vurguladı.

"Hedeflerimiz altın almaktı, en kötü gümüş istiyorduk. Bronz madalyada takılı kaldık. 2024'te daha iyi çalışıp kürsünün en üstünde yer almayı istiyoruz."

Tazegül, bir sonraki olimpiyat oyunlarında daha fazla madalyayı hedefleyeceklerini belirtti.

"2016'da sporu bıraktıktan sonra 2020'de kendi sıkletimde sporcu yetiştirip olimpiyattan madalyayla dönmek ayrı gurur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."