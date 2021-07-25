Tokyo'daki ilk madalya Hakan Reçber'den
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi.
21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.
VE İLK MADALYAMIZ HAKAN'DAN!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, bronz madalya mücadelesinde Nedzad Husic'i 22-13'lük skorla mağlup ederek ülkemize #Tokyo2020'deki ilk madalyasını kazandırdı.
Tebrikler Hakan! pic.twitter.com/r0oaPbngMu
Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı.
Bayrağımızı #Tokyo2020'de ilk kez dalgalandırıyoruz! pic.twitter.com/ym7ajnb4ri— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.
Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.