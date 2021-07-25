Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim."