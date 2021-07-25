Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Baturalp Ünlü olimpiyatlara veda etti
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
Baturalp Ünlü, Tokyo Aquatics Centre'da 200 metre serbest seçme yarışlarında mücadele etti.
Yarışlarda 1.49.75'lik derecesiyle serisinde 8. olan ve genel sıralamada da 34.'lükte kalan milli yüzücü, Tokyo 2020'den elenen sporcu oldu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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