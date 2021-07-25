Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, repesaj mücadelesinde Faslı rakibi Nada Laaraj'ı 6-0'lık skorla yenerek bronz madalya mücadelesi vermeye hak kazandı. #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/iWfTFSdqCx — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, ilk raundu 1-0'la geçtiği müsabakanın ikinci raundunu da 3-0 önde bitirdi ve toplam skorda 4-0'lık üstünlük sağladı. Son raundu da 1-0 alan Hatice, maçı 6-0 kazandı.

Milli tekvandocu, bronz madalya maçında TSİ 15.00'te Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaşacak.