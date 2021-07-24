Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alexandru Cicaldau 2026 yılına kadar Galatasaray'da
[Fotoğraf: Galatasaray Spor Kulübü (Twitter)]
Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı. Cicaldau, 2026 yılına kadar Galatasaray'da oynayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.
Alexandru Cicaldau, 2026 yılına kadar Galatasaray'da oynayacak.
Etiketler: Galatasaray
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