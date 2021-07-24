Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Alexandru Cicaldau, 2026 yılına kadar Galatasaray'da oynayacak.