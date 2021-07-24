Milli golfçü Can Gürdenli'den bronz madalya
Milli golfçü Can Gürdenli Finlandiya'da düzenlenen "European Young Masters"da bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiği "European Young Masters" Finlandiya'da düzenlendi.
Organizasyonda Ukrayna, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Slovenya, Norveç, Avusturya, Slovakya, İsveç, Polonya, Almanya, Portekiz, Rusya, İtalya, Çekya, Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Danimarka, Sırbistan ve Türkiye'den toplamda 95 sporcu mücadele etti.
Can Gürdenli üçüncü oldu
Milli takım başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, milli golfçülerden Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören Türkiye'yi temsil etti.
Erkekler kategorisinde mücadele eden milli golfçü Can Gürdenli organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla üçüncülük madalyasının sahibi oldu.
Ali Berk Berker üçüncü günde 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 220 ( 4) gross skorla 52 oyuncu arasında 13. sırada yer aldı.
Türkiye 22 ülke arasında 11. oldu
Genç kızlar kategorisinde 42 sporcuyla mücadele eden Zeynep Süalp bugün oynadığı 81 ( 9) gross skorla toplamda 237 ( 21 ) gross skorla 30. sırada yer alırken, Mira İçgören üçüncü günde 88 ( 16) gross skor oynayarak toplamda 248 ( 31) gross skorla 38. oldu.
Takımdaki 4 oyuncunun, 3'ünün günlük en iyi skoru alınarak hesaplanan takım kategorisinde ise Türkiye final raundunun sonunda 22 ülke arasında 19'la 11. sırada yer aldı.