Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Petrocub'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçına çıkacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın biletleri ise 26 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

UEFA tarafından alınan karar gereği, karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.

Kağıt bilet satışının yapılacağı maç için Passolig kağıt zorunluluğu olmayacak. Passolig kartı olan taraftar ise dilediği takdirde biletini Passolig karta yükletebilecek.

Bilet satışında ayrıca HES Kodu ve TC kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak.

Biletler, kent meydanında ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satılacak ve gişeler 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İnternetten alınan biletlerde ise sistem tarafından verilecek biletin PDF formatında çıktısının alınması gerekiyor.

Sivasspor-Petrocub maçının bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50, VIP tribün 70 lira olarak belirlendi.