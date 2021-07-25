Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivasspor-Petrocub maçına Rus hakem
[Fotoğraf: İHA]
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, 29 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub’u ağırlayacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.
Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.
Etiketler: Sivasspor
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