Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Ghezzal’ın bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelerine devam ediyor.

Siyah beyazlılar, geçen sezon takıma önemli katkı yapan Cezayirli oyuncuyla uzun süren görüşmeler sonrasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Leiecester City kulübüyle temaslarına başlayan Beşiktaş, 3 milyon euro civarında bonservis ücreti ödeyerek Ghezzal’ı kadrosuna katmak istiyor.

Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve önümüzdeki hafta konunun netliğe kavuşacağı belirtildi.

Teknik heyet Diego Godin'e olumlu bakıyor

Stoper arayışlarını da sürdüren siyah beyazlı ekibin gündeminin ilk sırasında Diego Godin var.

Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle takımından ayrılması bekleniyor.

5 milyon euro net maaş alan tecrübeli oyuncu için 2 milyon euroluk teklif yapan yönetim, maaşın kalan kısmını İtalyan ekibinin ödemesini istiyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi‘nde mücadele edecek olması transfer sürecinin olumlu etkilerken Godin’in de Beşiktaş’e gelmeyi istiyor.