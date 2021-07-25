Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.
Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.
Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı.
Ömer Akgün, #Tokyo2020'yi dördüncü tamamladı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Milli atıcımız Ömer Akgün, Türk olimpiyat tarihindeki ilk 10m Havalı Tüfek finalinde toplam 207.3 puanla dördüncü oluyor.
Teşekkürler Ömer! pic.twitter.com/c4M4faBE4J
Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.
Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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