Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda kadınlarda ilk karşılaşmalar tamamlandı
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda kadınlarda ilk maçlar yapıldı.
Tokyo'da Ariake Arena'da A ve B Grubu'nda maçlar oynandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Sırbistan-Dominik Cumhuriyeti: 3-0
Japonya-Kenya: 3-0
Brezilya-Güney Kore: 3-0
B Grubu:
Rusya Olimpiyat Komitesi-İtalya: 0-3
ABD-Arjantin: 3-0
Türkiye-Çin: 3-0
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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