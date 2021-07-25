4'ü A Milli olmak üzere toplam 19 kez ay-yıldızlı formayı giyen Uraz, Ankara Güneş, Gençlerbirliği, Hacettepe, Galatasaray, Şekerspor, Karşıyaka, Zonguldakspor ve Balıkesirspor'da oynadı.

Onursal Uraz futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra uzun dönem hakem olarak Türk futboluna katkıda bulundu.

Onursal Uraz'ın naaşı, Salı günü İzmir Çandarlı'da toprağa verilecek.

TFF'den Onursal Uraz için baş sağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu ve hakem Onursal Uraz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

"A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu ve eski milli hakem Onursal Uraz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Onursal Uraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."