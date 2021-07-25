Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Tokyo'da dereceye giremedi
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde 67 kilo finallerinde Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi.
Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Muhammed Furkan Özbek, koparmada 142 kilo kaldırdı. İki kez 145 kiloyu da deneyen Muhammed Furkan, bu denemelerinde başarısız oldu.
Milli halterci, silkmede ise geçerli kaldırış yapamadı. Muhammed Furkan, 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramadı ve dereceye giremeyerek madalyanın uzağında kaldı.
Muhammed Furkan Özbek, silkmede 173 kiloyu 3 hakkında da kaldıramıyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Canın sağolsun Muhammed! ????????#YıldızÇocuklar pic.twitter.com/JpmJ5aPe9F
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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