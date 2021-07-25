Beril Böcekler, yarışta 4.08.27'lik derecesiyle 16. sırada kalırken, Merve Tuncel 4.11.06 ile 19. oldu. Her iki yüzücü, bu sonuçlarla finalde yarışma hakkı elde edemedi.

400 m serbest stil elemelerinde milli yüzücümüz Beril Böcekler, yarışı 4:08.27'lik derece ile tamamladı. pic.twitter.com/HzPd6JADsW — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021

Bu sonuçların ardından Beril, Tokyo 2020'ye veda etti. Merve Tuncel ise oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.