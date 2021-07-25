Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücüler final bileti alamadı
Milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 400 metre serbest stil yarışlarında final bileti alamadı.
Beril Böcekler, yarışta 4.08.27'lik derecesiyle 16. sırada kalırken, Merve Tuncel 4.11.06 ile 19. oldu. Her iki yüzücü, bu sonuçlarla finalde yarışma hakkı elde edemedi.
400 m serbest stil elemelerinde milli yüzücümüz Beril Böcekler, yarışı 4:08.27'lik derece ile tamamladı. pic.twitter.com/HzPd6JADsW— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Bu sonuçların ardından Beril, Tokyo 2020'ye veda etti. Merve Tuncel ise oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.
Milli yüzücümüz Merve Tuncel, 400 m serbest stil elemelerinde 4:11.06'lık derece yapıyor! pic.twitter.com/xshcy1LBoS— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
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