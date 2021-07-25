Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 61 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonluk!



Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kg ve toplamda 332 kg ile #Tokyo2020'ye damgasını vuruyor! #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/c2qkiYTb6k