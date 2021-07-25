Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çinli halterden iki olimpiyat rekoru
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.
Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 61 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.
İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonluk!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kg ve toplamda 332 kg ile #Tokyo2020'ye damgasını vuruyor! #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/c2qkiYTb6k
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 17:15
- 16:54
- 16:49
- 16:18
- 17:20
Sıradaki Haber
Türkiye 93. olimpiyat madalyasını kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz