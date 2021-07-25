Filenin Sultanları Çin'i devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na iyi başladı. Milliler grubunun ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele mağlup etti.
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor naklen yayınlanacak.
1. set sonucu: Türkiye 25-21 Çin
Çin karşısında ilk seti kazanıyoruz!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
Set sonucu: Türkiye 25 - 21 Çin pic.twitter.com/XZ7p0U3f2l
2. set sonucu: Türkiye 25-14 Çin
#FileninSultanları, Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu ile karşı karşıya geliyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
2. set sonucu: Türkiye 25 - 14 Çin pic.twitter.com/ymOAsGrjrM
3. set sonucu: Türkiye 25-14 Çin
ÇİN'İ DEVİRİYORUZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021
TEŞEKKÜLER SULTANLAR! pic.twitter.com/ZF9AWeKRpC
Salon: Ariake Arena
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)
Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)
Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)
Millilerin maç programı şu şekilde:
27 Temmuz Salı: TSİ 10.25 Türkiye-İtalya
29 Temmuz Perşembe: TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz Cumartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos Pazartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya
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