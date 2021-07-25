Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez yer alan kaykayda, tarihin ilk altın madalyası da ev sahibi ülkeden Yuto Horigome'nin oldu.

Bu dalda tarihin ilk gümüş madalyasını Brezilyalı Kelvin Hoefler alırken, ABD'li Jagger Eaton da bronz madalya kazandı.