Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyatlarda kaykayda ilk madalya
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Japon Yuto Horigome kazandı.
Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez yer alan kaykayda, tarihin ilk altın madalyası da ev sahibi ülkeden Yuto Horigome'nin oldu.
Bu dalda tarihin ilk gümüş madalyasını Brezilyalı Kelvin Hoefler alırken, ABD'li Jagger Eaton da bronz madalya kazandı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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