Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo 2020 öncesinde Uganda kafilesinde koronavirüs vakası
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk koronavirüs vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.
Japonya basınında yer alan haberlere göre, 23 Temmuz'da başlayacak oyunlar öncesi ülkelerin sporcu ve yetkililerini taşıyan kafilelerin ilk kısmı, hava yoluyla Tokyo'ya vardı.
Uganda'nın 9 kişilik kafilesinde yer alan ve çift aşısını önceden yaptıran bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hükümet yetkililerinin belirlediği bir tesiste karantina altına alındığı belirtildi.
Yurt dışından seyirci alınmayacak organizasyona, Japon vatandaşlarının katılıp katılmayacağına ilişkin kararın ise yarın açıklanması bekleniyor.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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