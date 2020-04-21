Konuyla ilgili olarak konuşan Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, maliyetlerin karşılanmasıyla ilgili olarak anlaşmanın henüz sağlanamadığını belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Konuyla ilgili en önemli soru, ertelemenin ne kadar bir ek maliyet getireceği ve bu mali yükün nasıl paylaşılması gerektiği.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, Japon yetkililer ile organizatörler, geçtiğimiz günlerde söz konusu sorunları aşabilmek adına birlikte çalışmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Ardından da Kyodo Haber Ajansı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin masrafları karşılamayı taahhüt ettiğini ve konuyla ilgili olarak 3 milyar dolar ayırdığını bildirmişti.

Ajansın bu haberine Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'dan yalanlama geldi.

Basın mensuplarına brifing ile demeç veren Suga, "Ek maliyetlerin karşılanmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığı haberi doğru değil. Japonya böyle bir taahhüt vermedi" dedi.

Suga, "16 Nisan'da yapılan toplantıda IOC ve Japon Hükumeti konuyla ilgili olarak görüştü ve beraber çalışma kararı verdi" ifadesini kullandı.

"Maliyetlerin karşılanması bu iki kurumun görevidir" diyen Kabine Sekreteri, konuyu her iki tarafın oturup tartışacağı değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatların ertelenmesi nedeniyle 2 milyar 700 milyon dolarlık ek maliyet olması bekleniyor.