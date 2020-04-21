Avusturya Kayak Federasyonunun internet sitesine açıklama yapan Landertinger, 2017'de omurgasından geçirdiği operasyon üzerine bu kararı aldığını duyurdu.

Landertinger, "Kariyerime devam etmek vücudum ve sağlığım için aç gözlülük olurdu." ifadesini kullandı.

2009 Biatlon Pyeongchang Dünya Şampiyonası'nda birincilik yaşayan Landertinger, olimpiyat kariyerinde ise 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.