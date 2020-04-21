Adana'da yarı inşaat halindeki evinde çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki milli sporcu Fatih Çelik, Covid-19 salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak kota alan tek ülkeyiz"

Fatih, takım olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan tek ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

"Bu bizim için büyük bir başarıydı. İlk başlarda olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesine üzüldüm. Tabi insan sağlığı her şeyden önemli. Ancak şimdi iyiki ertelendi diyorum. Bu bize zaman kazandıracak. Oradan belki de hepimiz altın madalya ile döneceğiz. Çünkü daha çok çalışma fırsatı bulduk."

Fatih, evinin inşaat halindeki üst katını parkura çevirdiğini belirtti.

"Kendime burada küçük bir çalışma alanı yaptım. Antrenman ve egzersizlerimi burada yapıyorum. Ailemden çok büyük destek görüyorum. Kendimi eskisinden çok daha dinç ve formda hissediyorum."

"Kendimizi izole etmemiz, evde kalmamız çok önemli"

Milli sporcu, 2011 yılından beri milli takıma hizmet ettiğini ve çok sayıda başarı kazandığını anlattı.

"Kamplar iptal olunca memleketime geldim. Çalışmalarıma burada da aralıksız devam ediyorum. Federasyon yetkilileri, teknik direktörümüz ve antrenörlerimizle online olarak düzenli görüşüyoruz. Programlarımız bize e-posta olarak gönderiliyor. İletişimimizde çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Bu sürecin bir an önce geçmesi için kendimizi izole etmemiz, evde kalmamız çok önemli. Onun için bende mecbur kalmadıkça 'lütfen evde kalın, çıkmayın' diyorum."