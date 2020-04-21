Kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan 33 yaşındaki atlet, koronavirüs salgınının etkileri, olimpiyatların ertelenmesi, evde yaptığı çalışmalar ve hedefleriyle ilgili soruları cevapladı.

Yasmani Copello Escobar, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

"Hedefim her zaman madalya"

Yasmani, geçtiğimiz yıl Elmas Lig'in Fransa'da koşulan ayağında 400 metre engellide elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandığını hatırlattı.

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonları ertelendi. Salgın ile ilgili henüz somut bir çözüme ulaşılamadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sağlık spordan önce gelir. Bu kararı lehime çevirmek istiyorum. Biraz dinlenerek seneye daha iyi hazırlanacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefim her zaman madalya."

"Evde yaptığım antrenmanlardan yüzde 100 verim alamıyorum"

Yasmani Copello Escobar, branşı nedeniyle evde yaptığı antrenmanlardan yüzde 100 verim alamadığını aktardı. Yasmani, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde bulunduğunu ve atletizm pistinde antrenman yapmayı çok özlediğini dile getirdi.

"Antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Ancak branşım nedeniyle evde yüzde 100 verim alamıyorum. Oturduğum sitede küçük bir koşu parkuru var. Orada hafif koşu yapabiliyorum. Aynı zamanda federasyonun gönderdiği ağırlık ekipmanlarıyla antrenmanlara devam etmeye çalışıyorum."

Milli atlet, bu süreçte evde yaptığı aktivitelerden de bahsetti.

"Antrenmanlar dışında genelde online oyunlarla ilgileniyorum. Antrenman aralarında ve sonrasında vaktimi bu tarz oyunlarla geçiriyorum. Bunun dışında ise eşimle dizileri takip ediyoruz."

Milli atlet, Küba'da bulunan ailesiyle her gün görüştüğünü ve iyi olduklarını belirtti. Yasmani, sağlık hizmetlerindeki başarısıyla ön plana çıkan Küba'nın bu süreçte birçok ülkeye yardım amaçlı sağlık personeli göndermesiyle ilgili, "Küba'da salgın biraz daha yavaş seyrediyor ama tabii ki yine de endişe verici çünkü ekonomik olarak altından kalkamayabilirler. Küba her zaman tıp sektöründe çok başarılıydı. Normal durumlarda da diğer ülkelere doktor gönderen bir ülkeydi. Umarım biraz olsun ihtiyacı olan ülkelere faydalı olabilmişlerdir." yorumunu yaptı.

Yasmani Copello Escobar, son olarak vatandaşlara evde kalmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.