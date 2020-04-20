2020 Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yılına ertelendiği Japonya'da yeni bir iddia gündemde. Japon profesör Kentaro Iwata, 15 ay sonrasına planlanan organizasyon için karamsar olduğunu söyledi.

Iwata, Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşmesi için ülke içinde ve dışında koronavirüs salgının kontrol altına alınmasının gerektiğinin altını çizdi.

2021'de gerekli şartların sağlanacağına inanmadığını vurgulayan Profesör Iwata, "Dürüst olmak gerekirse, olimpiyatların gelecek yıl yapılabileceğini sanmıyorum" dedi.

Dev organizasyon için 11 bin sporcunun Japonya'ya gelmesi beklenirken, 4 bin 400 sporcu da Paralimpik Oyunları'na katılacak.

Bunun yanı sıra binlerce taraftar, medya ve destek personeli de dünyanın en büyük spor organizasyonunda yer alacak.