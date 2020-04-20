Türkiye Karate Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli karateciler yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli milli karatecilere videolu mesaj gönderdi.

Karate A Milli Takımı sporcuları olarak işitme engelli sporculara mesajımız var. "Bu süreci hep birlikte el ele vererek aşacağız. Sen yeter ki #EvdeKal " @Karateturk @Tiesfed @istanbulBBSK pic.twitter.com/JwxqF2mjSr

"Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız." diyen mili karateciler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi.

Söz konusu paylaşımda milli karateciler Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.

Karate A Milli Takımımız, İşitme Engelli Milli Karateciler için ekran karşısına geçti ve onlara bir mesaj gönderdi.



Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız.



Sen yeter ki #EvdeKal pic.twitter.com/4eJMTQrf6b