Haber Giriş: Kaynak: İHA
Heung-min Son askere gitti
[Fotoğraf: AA]
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aradan faydalanarak 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti.
27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'deki birliğine katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.
Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.
Etiketler: Premier Lig Tottenham Heung-min Son koronavirüs askerlikSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:23
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