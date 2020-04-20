Ligler ne zaman başlayacak? Maçlar seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacak? Koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm dünyada durmuş olan futbolun geleceğini belirleyecek 2 kritik toplantı önümüzdeki 3 gün içinde yapılacak.

UEFA, önce 55 ülkenin Genel Sekreteri ile telekonferans yöntemi ile bir araya gelecek. Liglerin ne zaman başlayacağı, seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı gibi konular hakkında fikir alış verişinde bulunulacak.

23 Nisan Perşembe günü de UEFA İcra Komitesi toplanacak. Telekonferans toplantısında hem yerel ligler hem de Avrupa müsabakaları ile ilgili gelişmeler gözden geçirilecek.

Ceferin: Liglerin en geç Ağustos'ta bitirilmesi lazım

Öte yandan İtalyan Corriere Della Sera gazetesine konuşan UEFA Başkanı Alexander Ceferin "Liglerin en geç Ağustos'ta bitirilmesi lazım yoksa Eylül veya Ekim ayına sarkarsa 2020-2021 sezonunda sıkıntı yaşarız" dedi.

Önceliklerinin taraftar, futbolcu ve teknik direktör sağlığı olduğunu belirten Ceferin "İyimser bakmaya çalışıyorum, taraftar olmadan sezonu tamamlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Korkunç sonuçları olabilir"

Liglerin tamamlanamayacağını söylemek için şu an erken olduğunu söyleyen Avrupa futbolunun bir numaralı ismi, "Bunun kulüpler ve federasyonlar için korkunç sonuçları olabilir" diye konuştu.