Çin Süper Lig ekibi Wuhan Zall, koronavirüs pandemisinin merkez üssü olan kente taraftarlarının coşkulu karşılamasıyla döndü.

Takım kamp yapmak için Ocak ayında İspanya'ya gitmiş ve Wuhan şehrinde koronavirüs salgını yayıldıktan sonra şehrin giriş ve çıkışları kapatılmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Futbolcular, antrenörler ve yetkililer Mart ayında İspanya'dan Çin'e dönebildi ancak bu sefer de Shenzen'de 14 gün karantinada kaldı.

Karantina süresi dolan Wuhan Zall takımı evine geri döndü. 104 günlük hasrette sona ermiş oldu.

Wuhan Zall'ın şehre dönmesiyle birlikte ara verdiği çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.