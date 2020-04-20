Slovak pedal, koronavirüs kısıtlamalarının insanların dışarıda egzersiz yapmasını engellediği bugünleri Monaco'daki evinde geçiriyor.

Sagan, formda kalabilmek için akıllı bir eğitmen kullanıyor. Bisiklet dünyasında ise birçok profesyonel isim izolasyon döneminde sanal bisiklet yarışlarına katılıyor.

"Ben gerçek bir bisikletçiyim"

Sagan'ın güçlü rakipleri de bunların arasında. Slovak bisikletçi ise bu duruma karşı. Sagan, sanal bisiklet yarışlarına katılmayacağını söyledi.

"Bu sürenin ne kadar süreceğini göreceğiz, ben gerçek bir bisikletçiyim, sanal bir bisikletçi değilim. Bu durum gelecekte olursa da sanırım yapmam."

Peter Sagan, mart başında Paris-Nice'ten döndüğünden beri Monako'daki evinde.

"Resmi talimatları izlemeli ve evde kalmalıyız"

Üç hafta boyunca kendini izole eden deneyimli sporcu, o zamandan beri oğluyla daha fazla zaman geçirebildiği için şanslı olduğunu belirtti.

"Ailem ve ben iyi çalışıyoruz. Antrenman yapıyorum ve temel eğitim programımı günlük olarak yürütüyorum. Normal yaşamımıza geri dönmeyi dört gözle bekliyorum ancak şimdilik resmi talimatları izlemeli ve evde kalmalıyız."