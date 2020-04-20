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Formula 1’deki sanal yarışlara Leclerc damgası
[Fotoğraf: AA]
Formula 1’de sanal yarış etkinliği devam ediyor. Yarışın 3. ayağı olan Çin Grand Prix’sinde mutlu sona ulaşan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, üst üste 2. zaferini elde etti.
Formula 1’de sanal yarış etkinliğine, Charles Leclerc damga vuruyor. Ferrari sürücüsü, Avusturalya’nın ardından Çin Grand Prix’sinde de zirvede yer aldı.
Yarışa en önden başlayan 22 yaşındaki pilot, 28 tur sonunda damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Red Bull pilotu Alex Albon, Çin Grand Prix’sini 2. sırada tamamladı. Vietnamlı sürücü, Charles Leclerc’e zor anlar yaşatsa da zafere ulaşamadı.
Renault adına yarışan Çinli pilot Guanyu Zhou, evinde 3. olarak podyuma çıktı. 20 yaşındaki sürücü, sanal yarış etkinliğinin ilk ayağı olan Bahreyn’de zirvede yer almıştı.
Red Bull adına direksiyon başına geçen Real Madrid’in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ise yarışı 15. sırada tamamladı.
Etiketler: formula 1 Çin Grand Prix Charles LeclercSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:43
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