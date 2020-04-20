Kırmızı-lacivertliler, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için evde antrenman videoları hazırlayıp, çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmalarını sağladı.

İzmir ekibi, çocukları dört farklı yaş grubuna ayırarak her biri için özel çalışma görüntüleri çekti. Maskot Atakan'ın da eşlik ettiği ve her yaş grubu için 16 ayrı hareketin yer aldığı çekimlerin ardından görüntüler, internet üzerinden öğrencilere gönderildi.

Okullar kapalı olsa da biz her zaman çocuklarımızın yanındayız.



Başladık, çok kısa bir sürede hepsini tamamlayacağız hiç merak etmeyin... https://t.co/hYC1ijED4l pic.twitter.com/PHZ2sRRxI1 — Altınordu FK (@AltinorduFK) April 20, 2020

Çocuklar da görüntülerdeki hareketlere, set ve tekrarlara bakarak evde antrenman yapmaya başladı. Sisteme, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın öğrencileri de dahil edildi.

Maskot Atakan her bir antrenmanın sonunda çocuklara koronavirüse karşı nasıl önlem almaları gerektiği ve annelerine nasıl yardımcı olunması gibi konularda tavsiyeler verdi.

Çocuklar, TV ve bilgisayar eşliğinde yaptıkları antrenmanların görüntülerini antrenörleriyle düzenli olarak paylaşıyor ve böylelikle her öğrenci, aynen futbol okulundaymış gibi takip ediliyor.