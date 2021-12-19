Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası final maçında Imoco Volley takımını yenerek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank’ı kutlar, ülkemize yaşattıkları bu önemli başarıdan ötürü sporcular, teknik ekip, yönetim ve VakıfBank camiasını yürekten tebrik ederim."