Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada yıldız oyuncusu Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ve devreye 2-1 galip girdi.

İkinci yarıya durgun başlayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve maçta eşitlik oldu. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ligde 16. haftada Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek Trabzonspor ile puan farkını azaltma avantajını yitiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti.

Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 28 yaparak haftayı 5. sırada kapattı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve yolunda yara aldı.

Sarı-lacivertli takımın derbiyi köşe vuruşu kullanmadan tamamlaması dikkati çekti.

Mesut'un 6. golü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ligdeki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.

Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mesut, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.

Berisha geç açıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mergim Berisha, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde gol yollarında açıldı.

Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 75. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ın kazandığı bir serbest vuruş sırasında ceza sahası içinde toplanan oyunculardan Serdar Aziz ve Michy Batshuayi arasında itişme oldu.

Hakem Fırat Aydınus iki oyuncuyu da uyarırken, taraflar 77. dakikada bir kez daha gerginlik yaşadı.

Aydınus, bu sefer iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.